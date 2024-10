Feira da Estação celebra Dia Internacional do Idoso em Aquidauana

Divulgação

A Feira da Estação de Aquidauana, realizada na última terça-feira (01), trouxe uma edição especial em celebração ao "Dia Internacional do Idoso". O evento, tradicionalmente organizado a cada 15 dias pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), teve um toque especial com a presença de diversas atrações culturais, gastronômicas e a participação ativa dos idosos da cidade.



Comida, música e cultura para todos



Como de costume, as barracas que compõem a feira ofereceram uma grande variedade de opções culinárias. O público pôde se deliciar com doces, salgados, arroz carreteiro, espetinhos, sorvete, açaí, garapa e bebidas diversas. No entanto, o diferencial desta edição foi a homenagem ao mês de celebração do idoso, o que garantiu uma noite ainda mais especial.



No palco, a animação ficou por conta da Banda Municipal “Otávio Mongelli” e do cantor Eduardo Arimura, que trouxeram um repertório musical variado e vibrante, agradando aos presentes e gerando uma atmosfera festiva e descontraída. A música ao vivo foi um dos principais atrativos da noite, levando entretenimento e emoção aos visitantes.







Idosos no centro da comemoração



A presença de idosos foi significativa, uma vez que o evento foi especialmente dedicado a eles. As equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e do Conselho Municipal do Idoso marcaram presença, reforçando a importância de promover a inclusão social e a valorização dessa parcela da população.



Diversos idosos da cidade foram à feira, onde puderam desfrutar não apenas da gastronomia e das atrações culturais, mas também da integração social em um ambiente acolhedor e festivo, comemorando a data dedicada a eles.







Artesanato e produtos locais em destaque



Outro grande destaque da Feira da Estação foi a exposição de artesanato local. As artesãs aquidauanenses exibiram produtos feitos à mão, incluindo acessórios, itens de decoração e utilidades domésticas. As cores vibrantes e os detalhes minuciosos encantaram os visitantes, que puderam adquirir peças únicas e exclusivas, valorizando o trabalho artesanal da região.



Além disso, plantas e rosas estavam à venda, dando um toque ainda mais especial e natural à feira. Quem passou por lá teve a oportunidade de adquirir mudas e flores, colaborando com o comércio local e enriquecendo a decoração de suas casas com a beleza das plantas.







Feira da Estação: um evento consolidado



A Feira da Estação já se consolidou como um dos principais eventos da cidade de Aquidauana. Organizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sectur, a feira é realizada quinzenalmente e se tornou ponto de encontro da comunidade, promovendo lazer, cultura e gastronomia.



Cada edição traz novidades e atrações, como as exposições de artesanato local e apresentações musicais, que garantem diversão para todas as idades e gostos. Além de fomentar o comércio e o turismo local, a Feira da Estação é um espaço de valorização cultural e social, onde a população se reúne para momentos de descontração e interação.