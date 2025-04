Feira da Estação com música ao vivo e atrativos com os feirantes

O mês de abril começou e a Feira da Estação mais uma vez movimentou o centro da cidade!

Com entrada franca, na noite de ontem, 01, a Feira da Estação contou com a animação musical da dupla Jojô & Yuri, que com um repertório variado agradou ao público presente.

A Feira da Estação, além de um evento cultural, movimenta a economia e reúne visitantes e consumidores vindos de várias partes do município e de Anastácio, para apreciar a gastronomia com uma praça de alimentação variada, artesanatos, produtos da agricultura familiar e espaço kids com brinquedos.

A Feira da Estação é promovida pela prefeitura, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Associação dos Feirantes. A cada edição tem se firmado como um espaço importante para a valorização dos produtos locais, da economia criativa e como opção de entretenimento para a população.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana