Feira da Estação é opção de lazer, gastronomia e compras

Na última terça-feira, 19, aconteceu a última Feira da Estação do ano, com dezenas de barracas com produtos variados, doces, hortifrútis, plantas ornamentais, espaço kids, e exposição e venda artesanatos, além da praça de alimentação com pratos deliciosos.

A animação musical ficou por conta da dupla Michel e Felipe e, também, contou com a apresentação da cantora Regiane Martins, do município de Miranda.

Estiveram participando da feira, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças) e Luzia Cunha (Educação) e, também, o presidente da Câmara, vereador Nilson Pontim.

A Feira da Estação é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana