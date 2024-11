Feira da Estação encerra 2024 com programação especial nesta terça-feira em Aquidauana

Estação Ferroviária de Aquidauana

A última edição do ano da Feira da Estação será realizada nesta terça-feira, dia 19 de novembro, em Aquidauana, prometendo reunir cultura, gastronomia e diversão para toda a família. O evento acontece na Estação Ferroviária Bicharra Salamene, a partir das 18h, com entrada franca.



A noite será animada pelo show da dupla Michel e Felipe, que promete embalar o público com sucessos sertanejos. Além disso, a feira contará com uma diversidade de atrativos:



- Praça de Alimentação: opções gastronômicas para todos os gostos.



- Exposição e venda de artesanatos: trabalhos manuais que destacam a criatividade local.



- Venda de hortifrútis: produtos frescos diretamente do produtor.



- Plantas ornamentais: para quem busca decorar e trazer mais verde para o ambiente.



- Espaço Kids: diversão garantida para as crianças.



A Feira da Estação é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e tem se destacado como um espaço de lazer, convivência e valorização da produção local.



Reúna a família e amigos e venha celebrar o encerramento de 2024 com música, sabores e muita alegria!