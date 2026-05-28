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Feira da Estação leva música ao vivo e gastronomia neste sábado

Evento na Estação Rodoviária de Aquidauana contará com show de Viviany Vieira e Joarez Carl, além de artesanato, espaço kids e produtos da agricultura familiar

Redação

Publicado em 28/05/2026 às 14:01

Atualizado em 28/05/2026 às 14:08

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Feira da Estação / Agecom

A tradicional Feira da Estação será realizada neste sábado (30), em Aquidauana, reunindo atrações culturais, gastronomia e entretenimento para toda a família.

O evento acontece das 17h às 23h, na Estação Rodoviária, com entrada gratuita e uma programação especial preparada para moradores e visitantes.

A animação musical ficará por conta da cantora Viviany Vieira, conhecida como a Rainha do Forró de MS, e do músico Joarez Carl, o Rei das Teclas, que prometem levar muita música e alegria ao público presente.

Além dos shows ao vivo, a feira contará com praça de alimentação, artesanato, brinquedos, espaço kids e comercialização de produtos frescos da agricultura familiar.

Promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Feira da Estação tem como objetivo incentivar os empreendedores locais, fortalecer a cultura regional e oferecer um ambiente de lazer e integração para a população.

A expectativa é de grande participação do público durante mais uma edição do evento, que já se tornou referência no calendário cultural do município.

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