Feira da Estação movimenta Aquidauana com atrações para família

Gabriela Bernardes / Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana se prepara para mais uma edição da tradicional Feira da Estação, que acontece nesta quinta-feira, 15 de maio, a partir das 19 horas, na Rua Bichara Salamene, no Centro da cidade. O evento reúne o melhor da arte, gastronomia e agricultura familiar, e promete uma noite especial para moradores e visitantes.

A programação conta com show ao vivo da dupla Eh Edu & Hernandes, além da apresentação da banda Trada 3, diretamente de Franca (SP), garantindo muita música e diversão para todas as idades.

Quem passar pelo local poderá aproveitar uma grande variedade de pratos típicos, produtos frescos da agricultura familiar, artesanatos, brinquedos e um espaço kids com atividades e brinquedos para as crianças.

A Feira da Estação é uma realização da Secretaria Municipal de Produção e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, com o objetivo de valorizar os produtores locais, fortalecer a economia criativa e oferecer uma opção de lazer e cultura para toda a comunidade.

Feira da Estação – Aquidauana/MS

Data: Quinta-feira, 15 de maio

Horário: A partir das 19h

Local: Rua Bichara Salamene – Centro