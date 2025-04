Feira da Estação movimenta Aquidauana nesta terça-feira

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana vai se transformar em um grande centro de cultura, gastronomia e diversão nesta terça-feira (29), com mais uma edição da Feira da Estação. O evento, que terá entrada franca, acontecerá a partir das 19h, na Rua Bichara Salamene, no Centro da cidade.



Com o objetivo de valorizar a arte, a gastronomia e a agricultura familiar local, a feira reunirá uma variedade de atrações para toda a família. O público poderá aproveitar uma ampla oferta de produtos frescos da agricultura familiar, artesanatos, brinquedos e diversas opções gastronômicas.



Para animar ainda mais a noite, o cantor Dudu Vieira será a atração principal, realizando um show ao vivo e trazendo muito entretenimento ao evento. Além disso, a feira contará com um espaço kids, equipado com brinquedos para garantir a diversão das crianças.



A Feira da Estação é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reforçando o compromisso de promover o desenvolvimento econômico e cultural da cidade.



A população está convidada a prestigiar o evento e aproveitar uma noite de lazer e cultura.

