Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Feira da Estação / O Pantaneiro
A população de Aquidauana tem um compromisso especial neste sábado (29). A Feira da Estação acontece a partir das 17h, na Rodoviária de Aquidauana, prometendo uma tarde e noite de encontro, lazer e valorização dos produtores e empreendedores locais.
A iniciativa transforma o espaço da estação em um ponto de convivência para moradores e visitantes, oferecendo uma oportunidade para prestigiar o trabalho de quem produz e comercializa na cidade.
Além de movimentar a região, a feira contribui para fortalecer a economia local, dando visibilidade a pequenos empreendedores e incentivando o consumo de produtos e serviços oferecidos no próprio município.
A programação também é uma alternativa de lazer para quem busca aproveitar o sábado em família ou com amigos, em um ambiente de confraternização e valorização da cultura local.
Serviço
Hoje, sábado (29 de agosto)
A partir das 17h
Estação Rodoviária de Aquidauana
A expectativa é de que a Feira da Estação reúna moradores ao longo da noite e ajude a movimentar um dos espaços tradicionais de circulação da cidade.
Emília Alves Nogueira
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