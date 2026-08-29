Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Feira da Estação / O Pantaneiro

A população de Aquidauana tem um compromisso especial neste sábado (29). A Feira da Estação acontece a partir das 17h, na Rodoviária de Aquidauana, prometendo uma tarde e noite de encontro, lazer e valorização dos produtores e empreendedores locais.

A iniciativa transforma o espaço da estação em um ponto de convivência para moradores e visitantes, oferecendo uma oportunidade para prestigiar o trabalho de quem produz e comercializa na cidade.

Além de movimentar a região, a feira contribui para fortalecer a economia local, dando visibilidade a pequenos empreendedores e incentivando o consumo de produtos e serviços oferecidos no próprio município.

A programação também é uma alternativa de lazer para quem busca aproveitar o sábado em família ou com amigos, em um ambiente de confraternização e valorização da cultura local.

Serviço

Hoje, sábado (29 de agosto)

A partir das 17h

Estação Rodoviária de Aquidauana

A expectativa é de que a Feira da Estação reúna moradores ao longo da noite e ajude a movimentar um dos espaços tradicionais de circulação da cidade.