16 de Dezembro de 2025 • 19:26

Lazer

Feira da Estação movimenta Praça dos Estudantes com comidas, artesanato e Natal

A iniciativa complementa as atividades já tradicionais no local, como a visita à Casa do Papai Noel

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 12:02

Atualizado em 16/12/2025 às 19:13

A ação integra as estratégias de movimentação econômica e social durante as festas de fim de ano / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A programação de fim de ano em Aquidauana ganhou mais um atrativo para famílias e visitantes. Até o próximo dia 23 de dezembro, a Feira da Estação está montada de forma integrada à Praça dos Estudantes, oferecendo um espaço de convivência, compras e gastronomia em clima natalino.

A iniciativa complementa as atividades já tradicionais no local, como a visita à Casa do Papai Noel, e reúne em um só ambiente diversas opções de comidas e bebidas, além de barracas de artesanato local. O objetivo é valorizar os produtores e artistas da região, proporcionando uma experiência acolhedora e iluminada, marcada pela alegria do período festivo.

A feira funciona diariamente, no horário das 18h às 22h, criando um ponto de encontro à noite na região central. A organização convida a população a aproveitar o espaço para viver o Natal “com sabor, cultura e muita magia”, em um ambiente pensado para receber todas as idades.

A ação integra as estratégias de movimentação econômica e social durante as festas de fim de ano, incentivando o comércio local e oferecendo uma alternativa de lazer gratuita e acessível à comunidade aquidauanense.

