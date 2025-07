Feira da Estação reúne comunidade em noite de cultura, sabores e lazer em Aquidauana

Gabriela Bernardes / AGECOM

A Estação Ferroviária de Aquidauana foi palco, na noite desta quarta-feira (10), de mais uma edição da Feira da Estação. O evento reuniu moradores, visitantes e famílias inteiras em um ambiente acolhedor, marcado por cultura, gastronomia e valorização da economia local.

A programação começou às 19h e contou com diversas atrações. Um dos momentos mais aplaudidos da noite foi a apresentação do grupo de dança árabe Nidal Abdul, de Campo Grande, que encantou o público com sua performance.