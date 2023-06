Feira da Estação reúne diversidade cultural e gastronômica em Aquidauana

Feira acontece nesta quinta / O Pantaneiro

Nesta quinta-feira, 29 de junho, a Vila Santa Terezinha se prepara para receber a tão aguardada Feira da Estação - Edição Especial. O evento, que já se tornou tradição na região, promete encantar os visitantes com uma variedade de hortifrutis frescos, delícias gastronômicas, artesanatos e apresentações culturais.

A Feira da Estação, acontece das 18h às 23h na Rua dos Expedicionários, esquina com Rua José Duarte.

Nessa edição especial, os organizadores capricharam na programação para proporcionar uma experiência única aos visitantes.

Diversas barracas estarão espalhadas pela feira, oferecendo uma ampla variedade de hortifrutis frescos, diretamente dos produtores da região.

Além disso, os amantes da gastronomia poderão se deliciar com as opções disponíveis na praça de alimentação. A feira contará com uma diversidade de pratos típicos e sabores regionais.

Para entreter o público, a Feira da Estação contará com atrações culturais de tirar o fôlego. O talentoso cantor Gabriel Castilho animará a noite com um show ao vivo, trazendo sucessos e boa música para embalar o evento. Além disso, o grupo de Dança Paraguaia Las Fronteiriças irá se apresentar, encantando a todos com sua habilidade e graça.

Serviço

