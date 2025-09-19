Feira da Estação reúne gastronomia, artesanato e música em Aquidauana

A Feira da Estação tem como objetivo valorizar a cultura local, reunindo produtores dos distritos rurais, aldeias indígenas e assentamentos
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A Esplanada Ferroviária de Aquidauana recebeu na noite de quarta-feira, 18, mais uma edição da Feira da Estação, evento que reuniu famílias, visitantes e produtores locais em um espaço voltado à cultura, gastronomia e lazer.
O público teve acesso a pratos típicos da gastronomia pantaneira, estandes de artesanato, brinquedos e um espaço infantil dedicado às crianças, além da comercialização de produtos da agricultura familiar. A programação contou também com show ao vivo de Mariano e Grupo Especial Chamamezeiros, que animou os presentes.
De acordo com a organização, a Feira da Estação tem como objetivo valorizar a cultura local, reunindo produtores dos distritos rurais, aldeias indígenas e assentamentos. O evento busca fortalecer a economia de pequenos empreendedores, além de ampliar a visibilidade dos produtos artesanais e extrativistas para moradores e turistas.
A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com a Associação dos Feirantes, integra ações de incentivo ao setor cultural, artesanal e gastronômico, estimulando a inserção das produções locais no mercado turístico e reforçando a identidade cultural do município.
