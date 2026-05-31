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GASTRONOMIA

Feira da Estação reúne público e fortalece comércio local em Aquidauana

População compareceu à Estação Rodoviária para prestigiar os expositores, aproveitar a gastronomia e curtir as atrações musicais preparadas para o evento.

Redação

Publicado em 31/05/2026 às 11:14

Atualizado em 31/05/2026 às 11:28

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O Pantaneiro

A edição deste sábado (30) da Feira da Estação foi marcada pela grande participação da população de Aquidauana, que compareceu em peso à Estação Rodoviária para prestigiar os expositores, aproveitar a gastronomia e curtir as atrações musicais preparadas para o evento.

Com mais de 20 feirantes participantes, a feira ofereceu uma grande variedade de produtos, incluindo doces, salgados, artesanato, itens da agricultura familiar e diversas opções gastronômicas que agradaram públicos de todas as idades.

Durante toda a noite, moradores e visitantes circularam pelo espaço, movimentando as vendas e fortalecendo os pequenos empreendedores locais. A praça de alimentação foi um dos pontos mais procurados, assim como as barracas de artesanato, que apresentaram trabalhos produzidos por artesãos da região.

A programação cultural também foi destaque. Os shows ao vivo de Viviany Vieira, conhecida como a Rainha do Forró de Mato Grosso do Sul, e de Joarez Carl, o Rei das Teclas, animaram o público e transformaram a feira em um ambiente de lazer e confraternização para as famílias.

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