Feira da EstaÃ§Ã£o tem ediÃ§Ã£o especial neste sÃ¡bado comÂ mÃºsica ao vivo em Aquidauana

A Prefeitura convida a populaÃ§Ã£o para viver essa experiÃªncia cheia de cultura, alegria e sabor / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza neste sábado (21) mais uma noite especial da Feira da Estação. O evento acontece das 17h às 23h na Estação Rodoviária, com entrada franca, e promete reunir famílias e amigos em um espaço pensado para valorizar a cultura local e proporcionar momentos de lazer e integração.

A programação conta com opções variadas de gastronomia, artesanato, produtos fresquinhos e música ao vivo. Os visitantes poderão saborear pratos típicos e lanches, conferir o trabalho de artesãos da região e adquirir produtos diretamente dos produtores locais.

A animação musical ficará por conta de Mariano & Grupo Especial Chamamezeiros, que prometem embalar a noite com muito ritmo e alegria.

A Feira da Estação é um espaço feito para curtir com a família, encontrar os amigos e aproveitar o melhor da produção local. A entrada é gratuita e a programação é aberta a todos os públicos.

A Prefeitura convida a população para viver essa experiência cheia de cultura, alegria e sabor. O evento é uma oportunidade de fortalecer a economia criativa, valorizar os talentos locais e promover a convivência comunitária em um dos espaços mais tradicionais da cidade.

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