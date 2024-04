Feira da Lua é sucesso em Piraputanga com 33 barracas

O Pantaneiro

A Feira da Lua em Piraputanga, distrito de Aquidauana, aconteceu neste sábado (6), das 17h às 22h, na praça local da cidade.

Esta é a segunda edição, e neste domingo tem apresentação musical de artistas locais, exposição de comerciantes da estrada Parque e variedade gastronômica.

A Atupark é responsável pela feira, e, segundo a segunda secretária da empresa, Juliana Tenório, o objetivo é movimentar o comércio local. "O foco é nos feirantes, produtores e artesãos de Piraputanga. Palmeiras e Camisao vêm depois em outras feiras".

A primeira edição ocorreu em março e foi um sucesso, assim como a segunda. "A feira sempre acontece no segundo sábado do mês, depois do dia 5, e já são 33 barracas".