Feira da Lua anima o distrito de Piraputanga neste sábado

Arquivo/ O Pantaneiro

A tradicional Feira da Lua será realizada neste sábado (5), no Distrito de Piraputanga, localizado em Aquidauana. O evento acontece na Praça de Piraputanga, na Avenida Getúlio Vargas, das 17h às 22h, reunindo gastronomia, artesanato e apresentações culturais.



Promovida pelo projeto Natur Pira — que integra ações voltadas à ecologia, turismo, cultura e esporte em Piraputanga —, a feira oferece aos moradores e visitantes a oportunidade de aproveitar produtos locais e valorizar a cultura da região.



A programação musical contará com a presença dos DJs Clóvis & Kleverson, que prometem animar o público durante toda a noite. Além disso, a Feira da Lua é um espaço tradicionalmente dedicado ao fortalecimento da economia local, permitindo que produtores, artesãos e pequenos comerciantes exponham e comercializem seus produtos.



Com entrada gratuita, o evento é aberto a toda comunidade e turistas que visitam a região, contribuindo para a movimentação econômica e cultural do distrito de Piraputanga, conhecido por suas belezas naturais e clima acolhedor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!