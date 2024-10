Feira da Lua em Piraputanga terá show de Gabriel Castilho e Família 67 no sábado

Arquivo/ O Pantaneiro

A Feira da Lua, já consolidada como um dos eventos mais populares de Piraputanga, distrito de Aquidauana, terá uma edição especial nesta quinta-feira (5), das 17h às 22h, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Praça de Piraputanga. A atração principal será a presença de Gabriel Castilho e do grupo Família 67, que prometem agitar o evento com suas apresentações musicais.



A Feira da Lua, que acontece periodicamente, é uma vitrine de empreendedorismo local, oferecendo uma ampla variedade de produtos artesanais e gastronômicos.



O evento, organizado pelo Coletivo Natur Pira, tem o objetivo de fomentar o comércio local, além de proporcionar lazer e entretenimento para os moradores e visitantes.



A feira se destaca pela diversidade de barracas, onde é possível encontrar desde comidas típicas como sobá e espetinhos até peças de artesanato feitas à mão.



Conforme uma das oeganizadoras da feira, Juliana Saldanha, o Coletivo Natur Pira preparou sorteios de brindes para quem consumir na feira.

"A bebida alcoólica estará liberada até a meia noite. Serão distribuídos também lixocar gratuito para os motoristas conscientizando sobre o correto descarte do lixo e juntamente com um guia prático com informações aos turistas", detalhou.



Além das apresentações artísticas, a feira também contará com sorteios e novidades patrocinadas, o que aumenta ainda mais o engajamento do público. Com um ambiente acolhedor e familiar, o evento atrai cada vez mais turistas para o distrito.



Se você está em Piraputanga ou arredores, não perca essa oportunidade de apreciar boa música, conhecer a gastronomia local e apoiar os artesãos da região.