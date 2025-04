Feira da Lua movimenta Piraputanga com gastronomia, artesanato e música ao vivo

O Pantaneiro

A noite do último sábado (5) foi de celebração, cultura e movimentação econômica em Piraputanga, distrito de Aquidauana, com mais uma edição da tradicional Feira da Lua. Realizado na Praça Central, o evento atraiu moradores e turistas, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da região.



Das 17h às 22h, dezenas de barracas encheram a Avenida Getúlio Vargas de cores, aromas e sabores. Produtos artesanais, frutas e verduras frescas, comidas típicas e uma diversidade de opções encantaram o público, resultando em um verdadeiro sucesso de vendas para os expositores.



Promovida pela Natur Pira, a Feira da Lua tem como objetivo impulsionar a economia local, valorizar os pequenos produtores e artesãos, além de fomentar o turismo sustentável em Piraputanga. “É uma forma de unir lazer e renda, estimulando o empreendedorismo e fortalecendo o sentimento de comunidade”, destaca a organização.



Para completar a atmosfera especial do evento, música ao vivo embalou a noite, garantindo diversão para todas as idades e tornando a experiência ainda mais acolhedora para os visitantes.



A Feira da Lua segue firme como um espaço onde a cultura local se manifesta em forma de sabores, arte e acolhimento. A próxima edição já é aguardada com expectativa por quem vive ou visita Piraputanga.