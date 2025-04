Feira da Nova movimenta a noite de terça no bairro Nova Aquidauana

Na noite de ontem, 22, o bairro Nova Aquidauana recebeu mais uma edição da Feira da Nova, um evento que reuniu diversas atrações em um ambiente voltado para a valorização da cultura local e incentivo à economia regional.

A programação contou com praça de alimentação, barracas de artesanato e produtos da agricultura familiar, promovendo o comércio local e oferecendo uma variedade de sabores e produtos aos visitantes.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a apresentação especial do jovem sanfoneiro Mário Anthony, de apenas 9 anos, que encantou a todos com seu talento e carisma. A noite foi embalada pelo show ao vivo com o cantor Evanildo, que levou ao palco um repertório musical animado.

Prestigiaram a feira, o secretário de Produção – Cipriano Mendes e o vereador Marquinhos Taxista. As famílias que passaram pela feira também puderam aproveitar o Espaço Kids, especialmente preparado com brinquedos.

A feira também contou com o desfile da Mini Miss Pantanal MS 2025, Anne Elene Duarte, de 8 anos, que se apresentou com elegância e simpatia. Anne se prepara para representar o estado de Mato Grosso do Sul no concurso nacional Miss Brasil Infantil, que acontecerá em dezembro deste ano.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana