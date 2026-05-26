Feira da Nova movimenta Nova Aquidauana na sexta com música e gastronomia

O Pantaneiro/Arquivo

A Feira da Nova será realizada nesta sexta-feira, 29 de maio, para movimentar o bairro Nova Aquidauana com música, cultura, gastronomia e valorização da agricultura familiar. O evento acontece das 18h às 23h, na Avenida Mato Grosso, em frente ao Centro da Juventude.

Além da praça de alimentação, com opções gastronômicas, os visitantes poderão encontrar artesanatos e produtos da agricultura familiar. A noite contará ainda com animação do grupo Nosso Balanço-MS.

A entrada é gratuita. A organização convida a população a levar a família e prestigiar os talentos, produtores e empreendedores locais.

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