Feira da Nova movimenta Nova Aquidauana na sexta com música e gastronomia

Evento gratuito acontece no dia 29 de maio, das 18h às 23h, na Avenida Mato Grosso, em frente ao Centro da Juventude
O Pantaneiro/Arquivo
A Feira da Nova será realizada nesta sexta-feira, 29 de maio, para movimentar o bairro Nova Aquidauana com música, cultura, gastronomia e valorização da agricultura familiar. O evento acontece das 18h às 23h, na Avenida Mato Grosso, em frente ao Centro da Juventude.
Além da praça de alimentação, com opções gastronômicas, os visitantes poderão encontrar artesanatos e produtos da agricultura familiar. A noite contará ainda com animação do grupo Nosso Balanço-MS.
A entrada é gratuita. A organização convida a população a levar a família e prestigiar os talentos, produtores e empreendedores locais.
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