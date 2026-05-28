Feira da Nova promete música, gastronomia e valorização da agricultura familiar em Aquidauana

Evento acontece nesta sexta-feira (29), no bairro Nova Aquidauana, com entrada gratuita e atrações para toda a família
A população de Aquidauana terá mais uma opção de lazer, cultura e gastronomia nesta sexta-feira (29) com a realização da Feira da Nova, no bairro Nova Aquidauana.
O evento será realizado das 18h às 23h, na Avenida Mato Grosso, em frente ao Centro da Juventude, reunindo música ao vivo, praça de alimentação, artesanato e produtos da agricultura familiar.
Entre as atrações confirmadas está o Grupo Nosso Balanço-MS, que promete animar o público com muito balanço e música regional durante a programação.
A feira é organizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Produção, com o objetivo de fortalecer os pequenos produtores, incentivar o artesanato local e proporcionar momentos de convivência para a comunidade.
Além da gastronomia e dos produtos fresquinhos da agricultura familiar, o espaço também será voltado para toda a família, promovendo lazer e valorização da cultura local.
A entrada é gratuita.
RELIGIÃO
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Educação
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Justiça
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