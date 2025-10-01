Acessibilidade

01 de Outubro de 2025

Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Feira acontece neste próximo sábado (4) na Estação Ferroviária, das 8h às 12h

Da redação

Publicado em 01/10/2025 às 08:59

Atualizado em 01/10/2025 às 10:08

Estação Ferroviária de Aquidauana / Jornal O Pantaneiro

Aquidauana vai receber, no próximo sábado (4), a 2ª edição da Feira de Adoção e Conscientização sobre Maus-tratos de Animais, que acontece na Estação Ferroviária, das 8h às 12h.

O evento reúne cães e gatos que aguardam um novo lar e promove a conscientização sobre os cuidados necessários com os animais. Quem adotar um pet no dia vai ganhar brindes especiais.

Além disso, a população poderá contar com atendimentos da equipe da Vigilância Sanitária e Zoonoses.

A iniciativa reforça a importância da adoção responsável e do combate aos maus-tratos. A organização convida toda a comunidade a participar e, quem sabe, encontrar um novo amigo de quatro patas para fazer parte da família.

Mais informações e novidades podem ser acompanhadas no Instagram: @projetoadoteuems

