Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Feira acontece neste próximo sábado (4) na Estação Ferroviária, das 8h às 12h
Estação Ferroviária de Aquidauana / Jornal O Pantaneiro
Aquidauana vai receber, no próximo sábado (4), a 2ª edição da Feira de Adoção e Conscientização sobre Maus-tratos de Animais, que acontece na Estação Ferroviária, das 8h às 12h.
O evento reúne cães e gatos que aguardam um novo lar e promove a conscientização sobre os cuidados necessários com os animais. Quem adotar um pet no dia vai ganhar brindes especiais.
Além disso, a população poderá contar com atendimentos da equipe da Vigilância Sanitária e Zoonoses.
A iniciativa reforça a importância da adoção responsável e do combate aos maus-tratos. A organização convida toda a comunidade a participar e, quem sabe, encontrar um novo amigo de quatro patas para fazer parte da família.
Mais informações e novidades podem ser acompanhadas no Instagram: @projetoadoteuems
