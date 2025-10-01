Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Estação Ferroviária de Aquidauana / Jornal O Pantaneiro

Aquidauana vai receber, no próximo sábado (4), a 2ª edição da Feira de Adoção e Conscientização sobre Maus-tratos de Animais, que acontece na Estação Ferroviária, das 8h às 12h.



O evento reúne cães e gatos que aguardam um novo lar e promove a conscientização sobre os cuidados necessários com os animais. Quem adotar um pet no dia vai ganhar brindes especiais.



Além disso, a população poderá contar com atendimentos da equipe da Vigilância Sanitária e Zoonoses.



A iniciativa reforça a importância da adoção responsável e do combate aos maus-tratos. A organização convida toda a comunidade a participar e, quem sabe, encontrar um novo amigo de quatro patas para fazer parte da família.



Mais informações e novidades podem ser acompanhadas no Instagram: @projetoadoteuems

