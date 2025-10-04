Acessibilidade

04 de Outubro de 2025

Feira de adoção de animais vai até o meio-dia na Estação Ferroviária

Além da feira de adoção, a população poderá realizar o cadastro para castração gratuita de felinos (machos e fêmeas), além de garantir a vacinação antirrábica para seus cães e gatos

Da redação

Publicado em 04/10/2025 às 09:10

Os interessados em dar um novo lar a um pet devem comparecer ao local e seguir os procedimentos de adoção responsável / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) e do Centro de Controle de Zoonoses, realiza neste sábado, 4 de outubro, uma grande ação voltada à saúde e ao bem-estar animal. O evento acontece na Estação Ferroviária, das 8h às 12h, e integra a programação da Política Municipal de Bem-Estar Animal.

O foco principal da ação é promover a adoção responsável de cães e gatos. Estarão disponíveis para adoção diversos animais que foram resgatados, cuidados, tratados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Os interessados em dar um novo lar a um pet devem comparecer ao local e seguir os procedimentos de adoção responsável.

Além da feira de adoção, a população poderá realizar o cadastro para castração gratuita de felinos (machos e fêmeas), além de garantir a vacinação antirrábica para seus cães e gatos. O evento também contará com o serviço de encoleiramento, recebimento de denúncias de maus-tratos e orientações com médicos veterinários sobre os cuidados essenciais com os animais.

A iniciativa conta com a parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), através dos cursos de Zootecnia e Direito. Alunos e professores estarão presentes para prestar orientações e conscientizar a comunidade sobre as leis de proteção animal e a importância da saúde pública no controle de zoonoses. O mês de outubro é dedicado à causa animal em Aquidauana, em comemoração à Lei Ordinária 2644/2019, que institui a Política Municipal de Bem-Estar Animal.

