Feira de adoção garante novos lares a animais em Aquidauana

A feira aconteceu no último sábado (4), a Estação Ferroviária
A ação contou com parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul / Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau) e do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental – Centro de Controle de Zoonoses, promoveu no sábado (4), uma Feira de Adoção de Animais e Ações de Bem-Estar Animal na Estação Ferroviária. A atividade integra a Política Municipal de Bem-Estar Animal.
Durante o evento, todos os animais disponíveis para adoção — previamente cuidados, tratados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses — foram adotados. Para interessados que não conseguiram adotar no dia, foi aberta uma lista de espera. A equipe do Centro informou que continuará preparando novos animais para adoção.
A programação também incluiu cadastros para castração, encoleiramento, vacinação antirrábica de cães e gatos e recebimento de denúncias relacionadas ao bem-estar animal.
A ação contou com parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Alunos e professores dos cursos de Zootecnia e Direito prestaram orientações sobre saúde, proteção e legislação animal. Além disso, os acadêmicos de Direito realizaram a doação de ração, contribuindo para o cuidado dos animais adotados durante o período de adaptação.
O coordenador da Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno, destacou a importância do engajamento da comunidade e dos parceiros nas ações de proteção anima
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Semana começa com 45 vagas de emprego em Aquidauana
Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE
Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana
Educação
Feira de Ciências é uma das atrações e nesta edição acumula quase 100 trabalhos inscritos
Cidades
O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS