Feira de adoção garante novos lares a animais em Aquidauana

A ação contou com parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul / Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau) e do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental – Centro de Controle de Zoonoses, promoveu no sábado (4), uma Feira de Adoção de Animais e Ações de Bem-Estar Animal na Estação Ferroviária. A atividade integra a Política Municipal de Bem-Estar Animal.



Durante o evento, todos os animais disponíveis para adoção — previamente cuidados, tratados e castrados pelo Centro de Controle de Zoonoses — foram adotados. Para interessados que não conseguiram adotar no dia, foi aberta uma lista de espera. A equipe do Centro informou que continuará preparando novos animais para adoção.



A programação também incluiu cadastros para castração, encoleiramento, vacinação antirrábica de cães e gatos e recebimento de denúncias relacionadas ao bem-estar animal.



A ação contou com parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Alunos e professores dos cursos de Zootecnia e Direito prestaram orientações sobre saúde, proteção e legislação animal. Além disso, os acadêmicos de Direito realizaram a doação de ração, contribuindo para o cuidado dos animais adotados durante o período de adaptação.



O coordenador da Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno, destacou a importância do engajamento da comunidade e dos parceiros nas ações de proteção anima

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!