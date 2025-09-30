Acessibilidade

30 de Setembro de 2025

Estação Ferroviária

Feira de Adoção promove conscientização e combate aos maus-tratos animais em Aquidauana

Evento chega à 2ª edição com participação da Vigilância Sanitária e distribuição de brindes para adotantes

Publicado em 30/09/2025 às 06:34

Atualizado em 30/09/2025 às 06:36

Estação Ferroviária de Aquidauana

A segunda edição da Feira de Adoção e Conscientização sobre Maus-tratos de Animais será realizada no próximo dia 4 de outubro, das 8h às 12h, na Estação Ferroviária de Aquidauana. A ação visa incentivar a adoção responsável e alertar a população sobre a importância do cuidado e respeito aos animais.

Durante o evento, a Vigilância Sanitária e o setor de Zoonoses estarão presentes com orientações e atendimentos gratuitos. Quem adotar um pet no dia ainda será contemplado com brindes especiais como forma de incentivo à adoção consciente.

A iniciativa é aberta ao público e espera reunir moradores da cidade e região. Organizada pelo Projeto Adote um S, a feira também reforça a importância da denúncia de maus-tratos e do acolhimento dos animais em situação de vulnerabilidade.

Para acompanhar futuras ações, os interessados podem seguir o projeto nas redes sociais: @projetoadoteuems.

