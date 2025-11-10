Consciência Negra é tema de feira em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça da Matriz recebeu, no dia 7 de novembro, a 16ª edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é Sustentável”, evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio das demais secretarias municipais. Realizada tradicionalmente nas primeiras sextas-feiras de cada mês, a feira tem o objetivo de valorizar a cultura local, promover a economia criativa e fortalecer a identidade pantaneira.



O evento reuniu artesãos e expositores que apresentaram trabalhos representativos da produção cultural do município, além de empreendedores da gastronomia regional, que ofertaram pratos típicos e produtos locais.



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, destacou a diversidade de produtos oferecidos na feira.



“Os nossos feirantes estão de parabéns pela variedade de produtos à disposição do público. É uma das feiras que mais temos opções de produtos artesanais”, afirmou.



Edição especial



Em alusão ao Mês da Consciência Negra, a edição de novembro contou com atividades temáticas voltadas à valorização da ancestralidade e identidade afro-brasileira. O público acompanhou uma roda de capoeira promovida pela Associação de Capoeira Cordão de Ouro de Aquidauana, sob orientação do professor Valter (Modelo).



A feira também contou com o desfile e exposição da marca Natasha Constantino – Moda Africana, realizados no Espaço Vania Pereira. A artista e empreendedora trans Natasha Constantino apresentou peças inspiradas na ancestralidade africana e nas referências pantaneiras.



Parcerias e ações educativas



O evento recebeu o Projeto Mutirão de Gestão, desenvolvido pelo curso de Administração da UFMS, que ofereceu orientações gratuitas sobre finanças, marketing digital e formalização do MEI, com foco em incentivar o empreendedorismo local.



A feira mantém formato independente e está aberta à colaboração de patrocinadores e parceiros, que podem contribuir com o fortalecimento da cultura e do desenvolvimento econômico da cidade.

