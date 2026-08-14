Feira de Arte e Cultura celebra os 134 anos de Aquidauana neste sábado

Evento vai acontecer na Praça dos Estudantes; programação será junto com o desfile de aniversário da cidade
Feira de Arte e Cultura de Aquidauana terá edição especial neste sábado / Divulgação
Aquidauana recebe, neste sábado (15), uma edição especial da Feira de Arte e Cultura, que integra a programação comemorativa pelos 134 anos do município. O evento será realizado das 08h às 13h, na Praça dos Estudantes.
A feira reunirá artesãos e produtores locais, com exposição e comercialização de trabalhos que valorizam a cultura e a identidade de Aquidauana. Além do artesanato, o público poderá encontrar opções de gastronomia local durante a manhã.
A programação também convida a população a prestigiar o desfile comemorativo dos 134 anos de Aquidauana e, na sequência, conhecer os produtos e trabalhos apresentados pelos participantes da feira.
A iniciativa é realizada pela Afac (Associação Arte e Cultura em Aquidauana), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
A organização destaca a proposta de valorizar os artistas, artesãos e sabores locais, aproximando a população da produção cultural do município durante as comemorações deste fim de semana.
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