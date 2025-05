Feira de Arte e Cultura de Aquidauana acontece nesta sexta-feira

Divulgação

A edição de maio da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – Aqui é Sustentável será realizada nesta sexta-feira (9), a partir das 17h30, na Praça Imaculada Conceição (Igreja Matriz). O evento é promovido pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, vinculada ao Conselho Municipal de Turismo, no âmbito do Programa DEL Turismo, e conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.



A feira tem como proposta valorizar a produção cultural, artística e gastronômica do município. Artistas e artesãos locais estarão reunidos para apresentar seus trabalhos, reforçando a identidade cultural da cidade e movimentando a economia criativa.



A programação musical da edição conta com a apresentação da dupla Marcão & Joarez Carl. O evento é aberto ao público e convida a população a prestigiar os talentos locais e conhecer a diversidade dos produtos ofertados.



A feira conta com apoio institucional do Fecomércio MS, Sesc, Senac e IPF, e segue como uma das ações que integram o calendário cultural de Aquidauana, fortalecendo o turismo e a economia do município.



A organização reforça o convite à comunidade para prestigiar o evento e acompanhar novidades nas redes sociais: @feiradeaquidauana_matriz no Instagram.

