Feira de Arte e Cultura de Aquidauana celebra criatividade e sustentabilidade

Igreja Matriz / O Pantaneiro

Nesta sexta-feira (4), a partir das 17h30, a Praça da Matriz será palco de mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – "Aqui é sustentável". O evento, que acontece toda primeira sexta-feira do mês, é uma iniciativa da Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob a gestão do Conselho Municipal de Turismo, como parte do Programa Del Turismo.



A feira tem como objetivo fortalecer a cultura local, fomentar a economia criativa e impulsionar o turismo, promovendo a valorização dos artistas, artesãos e produtores da região. Além da exposição de peças artesanais, o público poderá apreciar a gastronomia local, que traz novidades inspiradas na cultura aquidauanense.



A programação contará com shows musicais, sorteio de brindes e internet gratuita para os visitantes. A grande atração da noite será a cantora indígena Regiane Martins, da etnia Terena. Natural da aldeia Argola, na Terra Indígena Cachoeirinha, Regiane vem se destacando com suas composições que exaltam a cultura indígena e pantaneira, levando a força do seu povo para diferentes regiões do estado.



A organização da feira segue buscando patrocínios para fortalecer o evento e, em contrapartida, os apoiadores terão divulgação de seus produtos ou comércios durante a programação.

