Feira de Arte e Cultura de Aquidauana celebra o Dia das Crianças

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça da Matriz foi o ponto de encontro da comunidade aquidauanense nesta sexta-feira (03), durante mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é Sustentável”, promovida pela Câmara Técnica de Cultura e Turismo. O evento, que ocorre mensalmente, contou nesta edição com programação voltada ao público infantil, em alusão ao Dia das Crianças.



Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Serviços Urbanos e Rurais e Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a feira reuniu artesãos locais, empreendedores e instituições de ensino, integrando atividades culturais, educativas e recreativas.



O espaço recebeu expositores de artesanato e gastronomia, com foco na valorização da produção regional e no fortalecimento da economia criativa. A iniciativa busca fomentar a geração de renda e incentivar o turismo cultural no município.



Entre as ações realizadas, o Projeto Bullying e Cyberbullying, desenvolvido pelo Curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) em parceria com escolas municipais, apresentou a peça teatral “Ser com o outro e ser para o outro”, com reflexões sobre convivência e respeito.



O Projeto Catalogando Aventuras, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana, promoveu incentivo à leitura e contato com a literatura regional no espaço Vânia Pereira.



Também integrou a programação o Projeto Cultural Batucando Histórias, de Campo Grande, com atividades interativas, contação de histórias e apresentações voltadas às famílias e crianças.



A feira contou ainda com brincadeiras infantis realizadas em parceria entre o CEJAR e a Biblioteca Pública Municipal, além da animação musical do DJ Wagner Aragão. Estiveram presentes o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e o diretor-executivo de Trânsito, Flávio Gomes, além de representantes de instituições locais e visitantes.



Como nas edições anteriores, o público teve acesso a wi-fi gratuito e participou de sorteios de brindes doados por empresas parceiras. A organização reforça que o evento é independente e busca novas parcerias para fortalecer suas próximas edições.



Empresas e comerciantes interessados em apoiar a feira podem divulgar seus produtos e serviços durante as atividades, contribuindo para o desenvolvimento cultural e econômico de Aquidauana.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!