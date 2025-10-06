Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 12:07

Cultura

Feira de Arte e Cultura de Aquidauana celebra o Dia das Crianças

O evento, que ocorre mensalmente, contou nesta edição com programação voltada ao público infantil, em alusão ao Dia das Crianças

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 08:20

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça da Matriz foi o ponto de encontro da comunidade aquidauanense nesta sexta-feira (03), durante mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é Sustentável”, promovida pela Câmara Técnica de Cultura e Turismo. O evento, que ocorre mensalmente, contou nesta edição com programação voltada ao público infantil, em alusão ao Dia das Crianças.

Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Serviços Urbanos e Rurais e Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a feira reuniu artesãos locais, empreendedores e instituições de ensino, integrando atividades culturais, educativas e recreativas.

O espaço recebeu expositores de artesanato e gastronomia, com foco na valorização da produção regional e no fortalecimento da economia criativa. A iniciativa busca fomentar a geração de renda e incentivar o turismo cultural no município.

Entre as ações realizadas, o Projeto Bullying e Cyberbullying, desenvolvido pelo Curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR) em parceria com escolas municipais, apresentou a peça teatral “Ser com o outro e ser para o outro”, com reflexões sobre convivência e respeito.

O Projeto Catalogando Aventuras, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana, promoveu incentivo à leitura e contato com a literatura regional no espaço Vânia Pereira.

Também integrou a programação o Projeto Cultural Batucando Histórias, de Campo Grande, com atividades interativas, contação de histórias e apresentações voltadas às famílias e crianças.

A feira contou ainda com brincadeiras infantis realizadas em parceria entre o CEJAR e a Biblioteca Pública Municipal, além da animação musical do DJ Wagner Aragão. Estiveram presentes o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e o diretor-executivo de Trânsito, Flávio Gomes, além de representantes de instituições locais e visitantes.

Como nas edições anteriores, o público teve acesso a wi-fi gratuito e participou de sorteios de brindes doados por empresas parceiras. A organização reforça que o evento é independente e busca novas parcerias para fortalecer suas próximas edições.

Empresas e comerciantes interessados em apoiar a feira podem divulgar seus produtos e serviços durante as atividades, contribuindo para o desenvolvimento cultural e econômico de Aquidauana.

