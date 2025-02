Feira de Arte e Cultura de Aquidauana inicia 2025 com noite de sustentabilidade

Divulgação

A primeira edição de 2025 da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é sustentável” acontecerá no dia 7 de fevereiro, das 17h30 às 22h, na Praça da Matriz. O evento, que já se tornou um marco na cidade, promete uma noite repleta de arte, cultura, gastronomia e sustentabilidade.



Realizada pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo, a feira faz parte do Programa Del Turismo e ocorre toda primeira sexta-feira do mês. O objetivo é fortalecer a cultura local, incentivar a economia criativa e impulsionar o turismo na região.



Arte, cultura e gastronomia em destaque



A programação contará com a participação de artesãos locais, que apresentarão seus trabalhos criativos e expressões culturais. Além disso, o público poderá saborear a culinária regional, que traz novidades inspiradas na identidade gastronômica de Aquidauana.



A música também marcará presença, com um show especial da dupla João Marcos e Ileon, garantindo animação ao evento. Outra atração esperada é o sorteio de brindes, que já se tornou tradição em todas as edições da feira.



Nesta edição, haverá internet gratuita disponível para toda a população, proporcionando mais comodidade aos visitantes.



Apoie a cultura local



A Feira de Arte e Cultura de Aquidauana é um evento independente e está em busca de patrocinadores. Empresas e empreendedores interessados terão a oportunidade de divulgar seus negócios durante o evento.