Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana com arte, música e gastronomia

A noite de sexta-feira (6) foi marcada por cultura, arte e sabores pantaneiros em Aquidauana. A edição de junho da Feira de Arte e Cultura “Aqui é sustentável” reuniu artesãos, músicos e amantes da culinária local na tradicional celebração mensal promovida pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, com apoio da Prefeitura por meio da SECTUR e demais secretarias municipais.

Com barracas repletas de criatividade e sabores típicos da região, o público pôde prestigiar o trabalho de artesãos locais e saborear pratos que exaltam as tradições pantaneiras. A programação cultural ficou por conta do trio Jonys, da dupla Edu Arimura & Joarez Carl e do grupo de dança paraguaia Las Fronteiriças, que animaram o público com apresentações aplaudidas.