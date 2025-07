Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana nesta sexta-feira

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana realiza hoje, sexta-feira (4), mais uma edição da Feira de Arte e Cultura “Aqui é Sustentável”, iniciativa que acontece toda primeira sexta-feira do mês e tem se tornado um espaço importante de valorização da cultura local. Promovida pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo e parte do Programa DEL Turismo, a feira conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Obras.



O evento reúne artesãos que expõem produções criativas representando a identidade cultural de Aquidauana, além de oferecer uma variedade de pratos típicos e releituras da culinária regional. Entre as atrações desta edição estão apresentações do Coral Arara Azul e da dupla Marção e Juarez Carl. Também será exibida a série documental “A Cultura da Criatividade Pantaneira – Aquidauana Revelada”, projeto de Mariana Ataides contemplado pela Lei Paulo Gustavo.



Com o objetivo de fortalecer a economia criativa e gerar oportunidades de renda para as famílias, a feira também busca incentivar valores como ética, justiça e humanidade por meio da arte. Como novidade neste mês, os visitantes terão acesso a wi-fi gratuito e participarão de sorteios de brindes, incluindo uma diária com café da manhã para um casal na Pousada Menina da Serra.



Um dos destaques é a inauguração do Espaço Vania Pereira, criado em homenagem à artista plástica aquidauanense. O local será destinado à exposição e comercialização de trabalhos artísticos. Interessados em participar devem procurar os organizadores da feira.



Evento independente, a Feira de Arte e Cultura “Aqui é Sustentável” está aberta a parcerias e patrocínios. Empresas e comerciantes locais podem apoiar e divulgar seus produtos e marcas durante a programação. Para mais informações e novidades, o público pode acompanhar o perfil oficial no Instagram: @feiradeaquidauana_matriz.

