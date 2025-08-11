Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:48

Cultura

Feira de Arte e Cultura movimenta Aquidauana

Evento reuniu artesanato, música e culinária regional, impulsionando a economia criativa e celebrando os 133 anos do município

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 14:22

Gabriela Bernardes / AGECOM

Na última sexta-feira (8), Aquidauana recebeu mais uma edição da Feira de Arte e Cultura – Aqui é Sustentável, realizada pela Câmara Técnica de Cultura e Turismo, com apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Serviços Urbanos e Rurais, e Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas.

Com objetivo de valorizar a produção artística local e oferecer momentos de lazer à população, a feira reuniu artesãos, músicos, expositores e a gastronomia regional, gerando oportunidades e renda para famílias participantes.

O público foi animado pelas apresentações musicais da cantora indígena Regiane Martins e do cantor Yuki Fontalva, que trouxeram um repertório diversificado. O evento contou com a presença do secretário de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e do secretário de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda.

O Espaço Vânia Pereira atraiu visitantes interessados em prestigiar o trabalho de artistas locais. Além disso, obras do Grupo de Artistas do Espaço Eco Pantaneiro estiveram em exposição, reforçando a valorização da arte aquidauanense.

A feira integra o calendário cultural da cidade e segue fortalecendo a economia criativa, incentivando o consumo consciente e celebrando a cultura local. A edição fez parte das comemorações dos 133 anos de Aquidauana.

