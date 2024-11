Feira de Arte e Cultura movimenta praça em Aquidauana

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A Feira de Arte e Cultura de Aquidauana movimentou a praça em frente à Igreja Matriz, na noite de sexta-feira (8).

Realizada com apoio da Prefeitura de Aquidauana, o evento é uma ação realizada pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo, como parte do Programa Del Turismo.

A feira que acontece toda primeira sexta-feira do mês, foi criada com o objetivo de fortalecer a cultura local e tem o intuito de fomentar a economia criativa no município, gerando renda para as famílias e assim, fortalecendo a cultura e o turismo.

O evento é uma programação que reúne diferentes gerações, desde bebês até idosos, podendo os mesmos desfrutarem ao ar livre, degustarem comidas saborosas, bebidas geladas, adquirir artesanatos, plantas, itens de decoração e acessórios.

Nesta edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana, quem animou o público foi Gabriel Castilho e o grupo de danças “Las Fronteiriças”.