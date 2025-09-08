Feira de Arte e Cultura reúne artesãos e atrações culturais em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Praça Imaculada Conceição recebeu na noite de sexta-feira (5) mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é sustentável”. O evento contou com a presença de artesãos que expuseram trabalhos manuais e também trouxe apresentações culturais e opções gastronômicas. Entre as atrações estiveram o DJ Wagner Aragão, o espetáculo teatral solo “O homem com a flor na boca”, de Ronna Salgado, e o grupo de dança formado por alunos do Curso Normal Médio da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar). A feira é organizada pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo, e tem apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O evento ocorre na primeira sexta-feira de cada mês e busca valorizar a produção cultural e gastronômica do município, além de fomentar a economia criativa. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da feira no Instagram: @feiradeaquidauana_matriz. Confira a galeria de fotos: https://www.aquidauana.ms.gov.br/galeria/577/feira-de-arte-e-cultura

