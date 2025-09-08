Feira de Arte e Cultura reúne artesãos e atrações culturais em Aquidauana

O evento contou com a presença de artesãos que expuseram trabalhos manuais e também trouxe apresentações culturais e opções gastronômicas
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Praça Imaculada Conceição recebeu na noite de sexta-feira (5) mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana – “Aqui é sustentável”. O evento contou com a presença de artesãos que expuseram trabalhos manuais e também trouxe apresentações culturais e opções gastronômicas.
Entre as atrações estiveram o DJ Wagner Aragão, o espetáculo teatral solo “O homem com a flor na boca”, de Ronna Salgado, e o grupo de dança formado por alunos do Curso Normal Médio da Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar).
A feira é organizada pela Câmara Técnica de Educação e Cultura, sob gestão do Conselho Municipal de Turismo, e tem apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O evento ocorre na primeira sexta-feira de cada mês e busca valorizar a produção cultural e gastronômica do município, além de fomentar a economia criativa.
Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da feira no Instagram: @feiradeaquidauana_matriz.
Confira a galeria de fotos: https://www.aquidauana.ms.gov.br/galeria/577/feira-de-arte-e-cultura
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Nutricionista ensina receitas de caldos e sopas para noites mais frias
SES
Ação tem mirado na redução de filas no SUS
Sorte
No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS