Acessibilidade

08 de Novembro de 2025 • 19:11

Buscar

Últimas notícias
X
Dedicação

Feira de voluntários movimenta o sábado na Praça dos Estudantes

O evento, tocado por voluntários, oferece à população itens com preços acessíveis, como roupas e calçados

Da redação

Publicado em 08/11/2025 às 13:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados / O Pantaneiro

A Praça dos Estudantes, localizada no centro de Aquidauana, recebeu neste sábado, dia 8, mais uma edição da feira de produtos seminovos e usados. Com oito expositores participantes nesta data, o evento – que normalmente conta com 16 barracas – começou a movimentar-se com maior intensidade a partir das 9h30, segundo informou o pastor Robson Rogerio Casacurta, um dos organizadores.

“Agora, a partir das 9h30, começou a movimentar mais. Estamos animados com o movimento”, comentou o pastor, que acompanhou a atividade. A feira, realizada por voluntários, oferece à população itens com preços acessíveis, como roupas e calçados.

A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados e tem como objetivo promover o acesso a produtos de qualidade a baixo custo, além de fomentar a economia solidária e o reaproveitamento de artigos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Manutenção na Avenida Pantaneta é finalizada em Aquidauana

Polícia

Operação do Gaeco cumpre mandados em Aquidauana e Anastácio

Luto

Esporte de Aquidauana lamenta a morte de Mário Márcio Ramos

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

Oportunidade

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Sem chuva

Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo