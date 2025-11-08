Feira de voluntários movimenta o sábado na Praça dos Estudantes

A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados / O Pantaneiro

A Praça dos Estudantes, localizada no centro de Aquidauana, recebeu neste sábado, dia 8, mais uma edição da feira de produtos seminovos e usados. Com oito expositores participantes nesta data, o evento – que normalmente conta com 16 barracas – começou a movimentar-se com maior intensidade a partir das 9h30, segundo informou o pastor Robson Rogerio Casacurta, um dos organizadores.

“Agora, a partir das 9h30, começou a movimentar mais. Estamos animados com o movimento”, comentou o pastor, que acompanhou a atividade. A feira, realizada por voluntários, oferece à população itens com preços acessíveis, como roupas e calçados.

A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados e tem como objetivo promover o acesso a produtos de qualidade a baixo custo, além de fomentar a economia solidária e o reaproveitamento de artigos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!