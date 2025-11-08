Feira de voluntários movimenta o sábado na Praça dos Estudantes

O evento, tocado por voluntários, oferece à população itens com preços acessíveis, como roupas e calçados
A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados / O Pantaneiro
A Praça dos Estudantes, localizada no centro de Aquidauana, recebeu neste sábado, dia 8, mais uma edição da feira de produtos seminovos e usados. Com oito expositores participantes nesta data, o evento – que normalmente conta com 16 barracas – começou a movimentar-se com maior intensidade a partir das 9h30, segundo informou o pastor Robson Rogerio Casacurta, um dos organizadores.
“Agora, a partir das 9h30, começou a movimentar mais. Estamos animados com o movimento”, comentou o pastor, que acompanhou a atividade. A feira, realizada por voluntários, oferece à população itens com preços acessíveis, como roupas e calçados.
A iniciativa, que já se tornou tradicional no município, ocorre periodicamente aos sábados e tem como objetivo promover o acesso a produtos de qualidade a baixo custo, além de fomentar a economia solidária e o reaproveitamento de artigos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana
Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana
Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado
Educação
Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet
Serviços
Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS