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CULTURA E ECONOMIA

Feira do Nova Aquidauana reúne grande público no Dia do Trabalhador

Com diversas barracas oferecendo gastronomia, produtos artesanais e opções variadas para os visitantes, a feira transformou a noite em um espaço de convivência e valorização dos empreendedores locais

Redação

Publicado em 02/05/2026 às 10:27

Atualizado em 02/05/2026 às 10:31

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Prefeitura de Aquidauana

A noite desta sexta-feira (1º) foi marcada por muita movimentação, música e integração comunitária durante a realização da Feira da Nova Aquidauana, em Aquidauana. O evento reuniu um grande público e se destacou pelo sucesso de participação popular, fortalecendo o comércio local e proporcionando lazer para as famílias do bairro e de diversas regiões da cidade.

Com diversas barracas oferecendo gastronomia, produtos artesanais e opções variadas para os visitantes, a feira transformou a noite em um espaço de convivência e valorização dos empreendedores locais.

Quem passou pelo local pôde aproveitar uma grande variedade de comidas, além de prestigiar os comerciantes e produtores que participaram do evento. O clima de integração e apoio à economia do bairro foi um dos pontos mais destacados da noite.

A animação ficou por conta do cantor Anderson Chapeludo & Banda e do DJ Rosalino, que comandaram um repertório diversificado e garantiram música animada durante toda a programação. O público acompanhou o evento em clima festivo, com apresentações que agradaram diferentes estilos e faixas etárias.

A Feira da Nova Aquidauana é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Produção, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo, fortalecer a economia local e promover cultura e lazer para a população.

Além de movimentar o comércio do bairro, o evento também reforça a importância de ações que aproximem a comunidade e criem oportunidades para pequenos empreendedores.

O sucesso de público desta edição confirmou mais uma vez a força da feira como espaço de entretenimento, geração de renda e valorização da cultura local em Aquidauana.

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