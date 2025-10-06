Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 12:06

Cultura

Feira do Produtor Rural movimenta comunidade do Morrinho em Aquidauana

O evento contou com a participação de famílias, produtores e visitantes, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular a economia local

Da redação

Publicado em 06/10/2025 às 09:22

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A comunidade do Morrinho, em Aquidauana, se reuniu na noite de sábado (4), para a 1ª Feira do Produtor Rural, realizada na Rua Antônio Campelo. O evento contou com a participação de famílias, produtores e visitantes, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular a economia local.

A programação incluiu comercialização de hortifrutis, comidas típicas e bebidas, além de bingo e apresentação musical da dupla Lino & Nando. A atividade foi organizada pela Associação dos Produtores do Morrinho e recebeu apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal.

O presidente da Câmara, vereador Everton Romero, destacou a importância da iniciativa. “Fui procurado pela Associação de Produtores do Morrinho e, desde então, trabalhamos juntos para que essa Feira se tornasse realidade. É uma alegria ver o resultado desse esforço coletivo, fortalecendo nossos produtores e movimentando a comunidade”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, também acompanhou o evento e ressaltou a parceria entre a gestão municipal e os produtores locais. “A Associação de Produtores do Morrinho está de parabéns pela organização e pelo empenho para reunir a comunidade aqui. O prefeito Mauro do Atlântico e a SECTUR são parceiros e estamos sempre à disposição para apoiar ações que valorizem a cultura, o turismo e a produção rural de Aquidauana”, disse.

A Feira marcou a primeira edição do evento, que contou com ampla participação da comunidade e contribuiu para o fortalecimento do comércio local na região do Morrinho.

Deixe a sua opinião

