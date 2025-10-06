Feira do Produtor Rural movimenta comunidade do Morrinho em Aquidauana

O evento contou com a participação de famílias, produtores e visitantes, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular a economia local
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
A comunidade do Morrinho, em Aquidauana, se reuniu na noite de sábado (4), para a 1ª Feira do Produtor Rural, realizada na Rua Antônio Campelo. O evento contou com a participação de famílias, produtores e visitantes, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e estimular a economia local.
A programação incluiu comercialização de hortifrutis, comidas típicas e bebidas, além de bingo e apresentação musical da dupla Lino & Nando. A atividade foi organizada pela Associação dos Produtores do Morrinho e recebeu apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Câmara Municipal.
O presidente da Câmara, vereador Everton Romero, destacou a importância da iniciativa. “Fui procurado pela Associação de Produtores do Morrinho e, desde então, trabalhamos juntos para que essa Feira se tornasse realidade. É uma alegria ver o resultado desse esforço coletivo, fortalecendo nossos produtores e movimentando a comunidade”, afirmou.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, também acompanhou o evento e ressaltou a parceria entre a gestão municipal e os produtores locais. “A Associação de Produtores do Morrinho está de parabéns pela organização e pelo empenho para reunir a comunidade aqui. O prefeito Mauro do Atlântico e a SECTUR são parceiros e estamos sempre à disposição para apoiar ações que valorizem a cultura, o turismo e a produção rural de Aquidauana”, disse.
A Feira marcou a primeira edição do evento, que contou com ampla participação da comunidade e contribuiu para o fortalecimento do comércio local na região do Morrinho.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
A decisão liminar, assinada pelo juiz Juliano Duailibi Baungart, garantiu que o certame não expirasse em 29 de setembro de 2025 e permanece válido até ulterior deliberação judicial
Alerta
A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame
Polícia
Homem foi condenado a 9 anos de prisão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS