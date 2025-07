Feira movimenta arte e cultura em Aquidauana

Juliano Dervalho/AGECOM

Mais uma edição da “Feira de Arte e Cultura – Aqui é Sustentável” reuniu moradores, turistas e visitantes na noite da última sexta-feira (4), em Aquidauana. O evento tem como proposta valorizar a produção cultural local, promover a economia criativa e proporcionar momentos de lazer e integração à comunidade.

Entre os destaques da noite, estiveram as apresentações dos alunos do Curso Normal Médio da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), que encenaram a peça “O Mágico de Oz” dentro do projeto “O Mundo Fascinante do Era uma Vez”. A atividade reforçou o trabalho em equipe, a expressão artística e a mediação pedagógica, sob coordenação da professora Maria José Delallibera e da coordenadora Claudina Ferraz.