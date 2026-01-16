Feira PiraSabor acontece neste sábado em Piraputanga

A programação acontece das 18h às 22h, na Avenida Paulo Quevedo, esquina com a Rua Luís Miranda Horta
Distrito de Piraputanga / Arquivo/ O Pantaneiro
A cidade de Aquidauana recebe neste sábado, 17 de janeiro de 2026, mais uma edição da Feira PiraSabor, evento voltado à comercialização de produtos da feira, artesanato local e opções de alimentação. A programação acontece das 18h às 22h, na Avenida Paulo Quevedo, esquina com a Rua Luís Miranda Horta.
De acordo com a organização, a feira contará com produtos frescos, espaço destinado ao artesanato local, área de alimentação com fast food e bebidas, além de atrações musicais. A música ao vivo ficará por conta de Marcão e Juarez Carl, que se apresentam durante o evento.
A Feira PiraSabor também terá uma área voltada ao público infantil, com atividades recreativas destinadas às crianças. O objetivo é oferecer um espaço de convivência para famílias e moradores da região.
O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), da Associação de Moradores de Piraputanga e do vereador Montana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Força-tarefa promove blitz educativa para explicar lei sobre veículos elétricos
Blitz educativa marca Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Aquidauana
Anastácio realiza blitz educativa com alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã
Qualificação profissional
A iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional, preparando os participantes para novas chances no mercado de trabalho
Ensino Superior
Candidatos aprovados na 1ª chamada do Exame de Seleção 2026 devem realizar de 12 a 16 de janeiro a matrícula online endereço: http://matricula.ifms.edu.br/
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS