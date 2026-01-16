Feira PiraSabor acontece neste sábado em Piraputanga

Distrito de Piraputanga / Arquivo/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana recebe neste sábado, 17 de janeiro de 2026, mais uma edição da Feira PiraSabor, evento voltado à comercialização de produtos da feira, artesanato local e opções de alimentação. A programação acontece das 18h às 22h, na Avenida Paulo Quevedo, esquina com a Rua Luís Miranda Horta.



De acordo com a organização, a feira contará com produtos frescos, espaço destinado ao artesanato local, área de alimentação com fast food e bebidas, além de atrações musicais. A música ao vivo ficará por conta de Marcão e Juarez Carl, que se apresentam durante o evento.



A Feira PiraSabor também terá uma área voltada ao público infantil, com atividades recreativas destinadas às crianças. O objetivo é oferecer um espaço de convivência para famílias e moradores da região.



O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), da Associação de Moradores de Piraputanga e do vereador Montana.

