Acessibilidade

18 de Janeiro de 2026 • 12:10

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Feira PiraSabor fortalece economia local e promove lazer em Piraputanga

Além de moradores locais, a feira também foi visitada por turistas que se hospedam nas pousadas da região

Redação

Publicado em 18/01/2026 às 07:00

Atualizado em 18/01/2026 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A primeira edição de 2026 da Feira PiraSabor foi realizada neste sábado (17/01) e já se consolidou como uma importante iniciativa de fortalecimento da economia local e de promoção do lazer comunitário em Piraputanga, distrito do município de Aquidauana (MS).

O evento foi organizado pelo Comitê de Feirantes de Piraputanga, com apoio da Associação de Moradores, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, da Secretaria Municipal de Turismo e do vereador Montana, responsável pelo patrocínio da programação cultural. A união de esforços garantiu uma feira bem estruturada, segura e acolhedora para expositores e visitantes.

Ao todo, 20 feirantes participaram da edição, registrando resultados positivos nas vendas e atendendo a um público expressivo ao longo do dia. Além de beneficiar diretamente os expositores, a feira também impulsionou o comércio local, movimentando a economia do distrito.

A segurança do evento foi assegurada pela guarnição da Polícia Militar, e a estrutura contou com acessibilidade, possibilitando a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.

Com música ao vivo, praça de alimentação diversificada e um ambiente familiar, a Feira PiraSabor proporcionou momentos de lazer, integração social e valorização dos produtores locais. O sucesso desta primeira edição do ano marca com êxito o início de mais uma etapa do projeto, que promete crescer e se fortalecer a cada nova realização.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

Campanha

Janeiro Branco em Aquidauana destaca paz e equilíbrio como pilares da saúde mental

Tecnologia

Aquidauana capacita servidores para uso ético da Inteligência Artificial

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que participou do evento, reforçou a importância da adoção da tecnologia na gestão

Gratidão

Gleici Helena agradece ao O Pantaneiro por apoio em campanha para viver Marília Mendonça no cinema

Publicidade

Esporte

FC projeta protagonismo na 5ª Copa Aquidauana 2026 Maria Tereza Ribeiro

ÚLTIMAS

Saúde

Mato Grosso do Sul registra 132 casos suspeitos de dengue

Em relação à Chikungunya, o Estado já registrou 131 casos prováveis, sendo 2 confirmados

Janeiro Branco

Anastácio promove diálogo e caminhada em ação por saúde mental

A atividade física, realizada no ambiente do parque, teve como objetivo reforçar a conexão entre corpo e mente

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo