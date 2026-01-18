Feira PiraSabor fortalece economia local e promove lazer em Piraputanga

A primeira edição de 2026 da Feira PiraSabor foi realizada neste sábado (17/01) e já se consolidou como uma importante iniciativa de fortalecimento da economia local e de promoção do lazer comunitário em Piraputanga, distrito do município de Aquidauana (MS).

O evento foi organizado pelo Comitê de Feirantes de Piraputanga, com apoio da Associação de Moradores, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, da Secretaria Municipal de Turismo e do vereador Montana, responsável pelo patrocínio da programação cultural. A união de esforços garantiu uma feira bem estruturada, segura e acolhedora para expositores e visitantes.

Ao todo, 20 feirantes participaram da edição, registrando resultados positivos nas vendas e atendendo a um público expressivo ao longo do dia. Além de beneficiar diretamente os expositores, a feira também impulsionou o comércio local, movimentando a economia do distrito.

A segurança do evento foi assegurada pela guarnição da Polícia Militar, e a estrutura contou com acessibilidade, possibilitando a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.

Com música ao vivo, praça de alimentação diversificada e um ambiente familiar, a Feira PiraSabor proporcionou momentos de lazer, integração social e valorização dos produtores locais. O sucesso desta primeira edição do ano marca com êxito o início de mais uma etapa do projeto, que promete crescer e se fortalecer a cada nova realização.