Feirantes de Aquidauana comemoram sucesso na Feira da EstaÃ§Ã£o

O Pantaneiro

A 2ª edição de 2026 da Feira da Estação foi marcada por grande sucesso na noite deste sábado (21), em Aquidauana. Realizado na região da rodoviária, o evento reuniu um grande público e consolidou ainda mais a proposta de valorização da economia local.

Um dos destaques desta edição foi a mudança de local, agora na Avenida Pantaneta, área residencial e gastronômica da cidade. A nova localização aproximou a feira da população e contribuiu diretamente para o aumento no fluxo de visitantes.

Feirantes comemoraram os resultados positivos, com aumento significativo nas vendas ao longo da noite. Barracas de gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar registraram boa procura, fortalecendo pequenos produtores e empreendedores locais.

Além da movimentação econômica, o público também aproveitou a programação cultural, com música ao vivo e ambiente familiar. O espaço kids garantiu diversão para as crianças, tornando o evento ainda mais atrativo para as famílias.

Com grande adesão popular e retorno positivo dos participantes, a Feira da Estação reforça seu papel como um importante espaço de convivência, lazer e incentivo à economia em Aquidauana.