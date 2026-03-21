Feirantes de Aquidauana comemoram sucesso na Feira da EstaÃ§Ã£o

Nova localizaÃ§Ã£o na RodoviÃ¡ria municipal aproxima evento da populaÃ§Ã£o e garante sucesso da 2Âª ediÃ§Ã£o de 2026
O Pantaneiro
A 2ª edição de 2026 da Feira da Estação foi marcada por grande sucesso na noite deste sábado (21), em Aquidauana. Realizado na região da rodoviária, o evento reuniu um grande público e consolidou ainda mais a proposta de valorização da economia local.
Um dos destaques desta edição foi a mudança de local, agora na Avenida Pantaneta, área residencial e gastronômica da cidade. A nova localização aproximou a feira da população e contribuiu diretamente para o aumento no fluxo de visitantes.
Feirantes comemoraram os resultados positivos, com aumento significativo nas vendas ao longo da noite. Barracas de gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar registraram boa procura, fortalecendo pequenos produtores e empreendedores locais.
Além da movimentação econômica, o público também aproveitou a programação cultural, com música ao vivo e ambiente familiar. O espaço kids garantiu diversão para as crianças, tornando o evento ainda mais atrativo para as famílias.
Com grande adesão popular e retorno positivo dos participantes, a Feira da Estação reforça seu papel como um importante espaço de convivência, lazer e incentivo à economia em Aquidauana.
OPORTUNIDADE
Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.
SAÃšDE
Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina
ORGULHO
Anna Clara Mendes integrarÃ¡ a seleÃ§Ã£o brasileira de base na RepÃºblica Tcheca e aposta na experiÃªncia internacional para evoluir na carreira
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