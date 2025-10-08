Feirão do Emprego da Simasul termina nesta quarta-feira em Aquidauana

Aplicativo da Carteira de Trabalho / Agência Brasil

As vagas disponíveis contam com salários atrativos, bonificações, convênio médico, convênio odontológico e cesta básica, benefícios que reforçam o compromisso da empresa em valorizar seus colaboradores e proporcionar qualidade de vida.

A Simasul Siderurgia, em parceria com a Casa do Trabalhador, encerra nesta quarta-feira, dia 8, o Feirão do Emprego, uma ação voltada para a contratação imediata de profissionais para a área de produção da empresa.

Além de abrir portas para quem busca recolocação profissional ou o primeiro emprego, o Feirão representa um passo importante na geração de renda e na movimentação da economia local, reafirmando o papel da Simasul como parceira da comunidade aquidauanense.

Todos os interessados devem comparecer nos dias do evento, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

A Simasul acredita que investir em pessoas é investir no futuro. Esta é a oportunidade de fazer parte de uma das maiores empresas da região e construir uma trajetória sólida dentro da siderurgia.

Serviço – O evento será realizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, em Aquidauana, e tem como objetivo aproximar a comunidade das oportunidades de trabalho que a Simasul está oferecendo, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento econômico e social da região.

