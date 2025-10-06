Feirão do Emprego em Aquidauana oferece vagas na Simasul Siderurgia

O evento será realizado na terça e quarta-feira (7 e 8), na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto
Arquivo/ O Pantaneiro
Nos dias 7 e 8 (terça e quarta-feira), a Simasul Siderurgia, em parceria com a Casa do Trabalhador, realiza o Feirão do Emprego em Aquidauana. O evento será realizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, e tem como objetivo abrir oportunidades de trabalho e valorizar a mão de obra local.
Durante os dois dias, a empresa estará com vagas abertas para os cargos de auxiliar de produção e auxiliar de descarga de carvão. Os contratados terão acesso a salários compatíveis com o mercado, além de bonificações, convênio médico e odontológico, e cesta básica.
De acordo com a Simasul, o feirão representa uma ação voltada ao desenvolvimento regional e à geração de emprego e renda. A iniciativa reforça o compromisso da empresa, que há 20 anos atua em Aquidauana na produção de ferro-gusa de forma sustentável e com responsabilidade social.
Os interessados devem comparecer ao local do evento para participar do processo de seleção e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.
Serviço
Informações: (67) 4042-2810
Local: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Datas: 7 e 8 de outubro de 2025
