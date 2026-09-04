Feirinha de Camisão traz música e gastronomia nesta sexta

Feirinha da Associação de Moradores de Camisão será nesta sexta-feira / Divulgação

A tradicional Feirinha da Associação de Moradores de Camisão promete movimentar a região nesta sexta-feira (04), a partir das 19h, reunindo a comunidade e visitantes em uma noite dedicada à convivência, gastronomia e cultura local.

O evento, realizado na Pracinha de Camisão, contará com uma estrutura de praça de alimentação repleta de opções variadas para atender a todos os gostos e públicos, consolidando-se como uma excelente alternativa de lazer para toda a família.

A atração musical da noite fica por conta do show ao vivo de Kiko e Evandro, que prometem animar o público com um repertório vibrante. A iniciativa faz parte do compromisso da associação em promover a união, o desenvolvimento e opções de cultura e lazer na região.