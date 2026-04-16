Felino visto em campus de Aquidauana da UFMS é identificado

PMA confirmou que trata-se de um gato-mourisco, espécie silvestre de porte médio comum em diferentes regiões do Brasil.
Foto ilustrativa / Redes Sociais
Um animal flagrado por câmeras de segurança no último sábado (11), no campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Aquidauana, não se trata de uma onça nem de uma jaguatirica, como chegou a ser especulado inicialmente. A identificação foi confirmada pelo Comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA), Tenente Cícero Fabrini Dias de Almeida.
De acordo com a corporação, após análise das imagens que circularam nas redes sociais, o felino foi reconhecido como um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), espécie silvestre de porte médio comum em diferentes regiões do Brasil.
Ainda conforme a PMA, o animal não apresenta comportamento agressivo e não oferece risco à população. A orientação é que, ao avistar animais silvestres, moradores evitem qualquer tipo de aproximação e acionem os órgãos ambientais responsáveis.
LUTO
Menina indígena de 9 anos, sobrinha do Ministro dos Povos Indígenas, aquidauanense Eloy Terena, mobiliza homenagens e solidariedade em todo o país
ANASTÁCIO
Jovem reside atualmente na capital mas sofreu um grave acidente de bike elétrica em Anastácio no dia do seu aniversário
SORTE
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