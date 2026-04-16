Felino visto em campus de Aquidauana da UFMS é identificado

Foto ilustrativa / Redes Sociais

Um animal flagrado por câmeras de segurança no último sábado (11), no campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Aquidauana, não se trata de uma onça nem de uma jaguatirica, como chegou a ser especulado inicialmente. A identificação foi confirmada pelo Comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA), Tenente Cícero Fabrini Dias de Almeida.

De acordo com a corporação, após análise das imagens que circularam nas redes sociais, o felino foi reconhecido como um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), espécie silvestre de porte médio comum em diferentes regiões do Brasil.

Ainda conforme a PMA, o animal não apresenta comportamento agressivo e não oferece risco à população. A orientação é que, ao avistar animais silvestres, moradores evitem qualquer tipo de aproximação e acionem os órgãos ambientais responsáveis.