FEMA e UPAN realizarão Festival Estudantil de Natação

Divulgação

A Escola de Natação de Aquidauana (UPAN) em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA), estará promovendo o 6º Festival de Natação Estudantil de Aquidauana.

O evento tem por finalidade desenvolver o intercâmbio entre os atletas das escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino do município. Também oportunizará que os alunos-atletas dos projetos sociais que a prefeitura mantém possam participar das disputas.

O 6º Festival de Natação Estudantil de Aquidauana acontecerá no dia 15 de abril, na piscina do Parque Aquático do Clube Gressa, com entrada franca. As provas serão nas categorias pré-mirim, mirim, petiz, infantil e juvenil, nos naipes masculino e feminino.