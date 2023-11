Feriado da Proclamação da República: Confira o que abre e fecha em Aquidauana

Centro Comercial de Aquidauana / Ronald Regis

O feriado nacional da Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), vai alterar a rotina dos moradores de Aquidauana. Confira as mudanças nos horários de funcionamento dos estabelecimentos e serviços públicos durante esse dia.

Órgãos Públicos:

As repartições públicas da Prefeitura de Aquidauana e do Governo do Estado não terão expediente na quarta-feira, em virtude do feriado nacional. Contudo, serviços de emergência permanecem em funcionamento.

Detran-MS:

As agências do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) não estarão disponíveis na quarta-feira, seguindo o calendário do Governo do Estado. Os usuários podem utilizar o atendimento online do Meu Detran.

Comércio:

O comércio de Aquidauana está autorizado a abrir no feriado, desde que cumpram as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho. Cada estabelecimento tem a autonomia de decidir se funcionará ou não.

Judiciário:

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), as comarcas não terão atendimento apenas no feriado. O plantão do judiciário estará disponível.

Mercado:

Os supermercados de Aquidauana estarão abertos até as 12h, proporcionando folga compensatória aos trabalhadores.

ESF - Estratégia Saúde da Família:

As unidades de urgência (UPAs e CRSs) funcionarão de maneira ininterrupta. Apenas as unidades básicas e de saúde da família referenciadas para vacinação não estarão em funcionamento durante o feriado.