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AQUIDAUANA E ANASTÁCIO

Feriado de 7 de Setembro começa com vento gelado e temperaturas baixas

Manhã fria acompanha os preparativos para o desfile da Independência; tempo deve permanecer seco ao longo desta segunda-feira

Redação

Publicado em 07/09/2026 às 09:11

Atualizado em 07/09/2026 às 09:17

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O feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, começou com temperaturas baixas e vento gelado em Aquidauana e Anastácio, na manhã desta segunda-feira. Logo nas primeiras horas do dia, os termômetros chegaram à casa dos 13°C a 14°C, proporcionando uma sensação típica de inverno para quem precisou sair cedo de casa.

O frio, acompanhado pelo vento, foi percebido principalmente nas primeiras horas da manhã, justamente quando moradores começavam a se movimentar para acompanhar os preparativos para o tradicional desfile da Independência.

Em Aquidauana, a previsão aponta para um dia de tempo firme, com sol aparecendo entre nuvens e sem previsão de chuva significativa. Segundo a Climatempo, a temperatura deve variar entre 14°C e 26°C, enquanto outras previsões meteorológicas indicam possibilidade de a máxima chegar próxima dos 30°C. O vento também contribui para a sensação de frio durante a manhã. A previsão indica ventos de leste/sudeste e possibilidade de rajadas ao longo do dia. Frio pela manhã, temperaturas mais agradáveis à tarde.

A tendência é de que o frio perca força gradualmente com a presença do sol. Durante a tarde, as temperaturas devem subir e deixar o clima mais agradável para quem pretende acompanhar as atividades do feriado.

A previsão de tempo seco favorece a realização do desfile e das demais atividades programadas para o feriado, sem indicativo de chuva para Aquidauana nesta segunda-feira. Para quem saiu de casa nas primeiras horas do dia, a recomendação foi apostar em agasalhos. Já durante a tarde, com a elevação das temperaturas, o clima deve ficar mais quente e confortável.

O contraste entre a manhã fria e a tarde mais amena marca o feriado de Independência na região, em um início de semana que ainda terá temperaturas em elevação nos próximos dias.

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